Sacerdote si accascia durante l’omelia: muore Jean Sinsin Bayo

Una tragedia durante l’omelia con il filmato che è già virale sui social: cade durante la celebrazione, muore dopo poco padre Jean Sinsin Bayo

Un evento davvero incredibile durante l’omelia. Il filmato ha già fatto il giro del mondo con il sacerdote che si è accasciato mentre stava celebrando la messa. Subito è stato soccorso dai concelebranti: il parroco stava seguendo anche le indicazioni anti-Covid tenendo la mascherina. Subito è stato trasportato all’Ospedale di Abidjan, ma non c’è stato nulla da fare.

Il missionario, Aleteia, ha svelato che si chiama Jean Sinsin Bayo, della diocesi di Man (Costa d’Avorio), professore di Teologia presso l’Università Cattolica dell’Africa Occidentale (UCAO). Le sue condizioni di salute non era già al meglio, ma aveva così scelto di celebrare l’omelia nella Messa di azione di grazie per i 25 anni di sacerdozio del parroco di St. Jacques, padre Agustín Obrou. Queste le sue ultime parole: “Un’occasione di azione di grazie a Dio, di riconoscimento degli uomini, ma anche in cui si viene interpellati a livello missionario. Azione di grazie. O Signore…”.

