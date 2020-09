Lapo Elkann sul Covid: “Chi è positivo e va in giro? Merita il carcere”

Lapo Elkann si è espresso in merito all’emergenza del Coronavirus e alle persone che, nonostante siano consce di essere positive, scelgono di andare in giro lo stesso.

Lapo Elkann è stato oggi ospite a Sky Tg24, nel pomeriggio. L’erede di casa Agnelli è anche imprenditore di diverse attività, tra cui Italian Independent Group, da lui fondata. In televisione si è espresso in merito all’emergenza sanitaria che affligge da mesi il Paese, dicendo la sua.

“Chi aveva il Covid e se n’è andato in giro, in un Paese civile andrebbe in prigione: è un crimine“, queste le dure parole di Lapo Elkann a Sky Tg24. L’imprenditore italiano ha poi continuato dicendo che: “Il contagio è cresciuto nella fascia dei 20-40, tra i giovani e tra coloro che non sono più tanto giovani. Vanno adottate misure più severe: se uno ha il Covid e va in giro fregandosene, bisognerebbe fare una legge per mandarlo in prigione. Non si può fare una legge così dura, ma la realtà è che si mette in pericolo la vita degli altri e questo è un crimine“. La proposta dell’ereditiere è senza ombra di dubbio di forte impatto, ma l’ormai quarantatreenne è conosciuto per essere sempre schietto e dire la sua in ogni circostanza.

Lapo Elkann e gli auguri a Silvio Berlusconi

Lapo Elkann ha fatto anche gli auguri di pronta guarigione al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, recentemente trovato positivo al Coronavirus. “SB ne hai viste di ogni e hai sempre combattuto, sono certo che anche questa volta tornerai alla Grande. Forza Silvio“, scrive su Twitter l’imprenditore. Lapo è il secondogenito di Margherita Agnelli, figlia di Giovanni e dello scrittore Alain Elkann e ha due fratelli. John Elkann, attuale presidente del gruppo Fiat e Ginevra, produttrice cinematografica.

