Irama, rivelazione bollente dell’ex ragazza: “Ecco cosa voleva fare con me”

L’ex fidanzata di Irama, Yanirsa, rivela un retroscena piccante su di lui: “Voleva avere un rapporto con me quando già stava con Giulia De Lellis”.

Pesano come pietre le dichiarazioni che l’ex fidanzata di Irama, Ana Yanirsa, ha fatto sul cantante alle pagine di DiPiù. Quando, ormai parecchi mesi fa, scoppiò il gossip sulla nuova relazione tra il Nostro e Giulia De Lellis, sul web si diffuse un certo scompiglio. Diverse ragazze fecero sapere, attraverso i loro profili Instagram, che in realtà Filippo Maria Fanti (questo il suo nome all’anagrafe) stava continuando a frequentare ognuna di loro. Tra queste la ballerina Yanirsa, che continua a gridare la sua verità…

La proposta indecente di Irama

La fascinosa mora Yanirsa aveva conosciuto Irama in occasione della realizzazione del videoclip di “Nera” ed era convinta che lui fosse il suo fidanzato da 5 mesi quando ha scoperto sulle pagine di un giornale che in realtà stava anche con Giulia De Lellis. Dopo aver fatto luce sulle trame del dongiovanni, è partita all’attacco e non ha lesinato dettagli.

“Ho sofferto molto – ha confessato Yanirsa -. Quando è uscito allo scoperto con Giulia De Lellis, in realtà stava ancora con me”. E amaramente ha aggiunto: “Credevo fosse una storia seria la nostra. Ci eravamo perfino presentati alle rispettive famiglie”. Oltre al danno, poi, anche la beffa quando Irama l’ha cercata di nuovo: “Si è fatto vivo lui, mi è venuto a trovare e mi ha detto di non pensarci. Insomma, ha provato ad avere un rapporto anche con me. Forse con Giulia le cose non erano così serie come lo sono oggi. Forse non aveva ancora le idee chiare”. Solo lui lo sa…

