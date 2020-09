Una donna del Kent ha sofferto di una misteriosa malattia invalidante per oltre 10 anni, che le causava di vomitare ogni volta che mangiava qualcosa.

Una devota nona di nome Judy e residente nel Kent, ha sofferto per più di un decennio, incapace di mangiare senza vomitare. La sua malattia le causava dei sintomi ai quali non riusciva a dare una spiegazione. Il suo dimagrimento, inoltre, le impediva addirittura di giocare con i suoi nipotini.

Judy ha iniziato ad avere dei problemi nel 2008, in seguito ad un’operazione per l’acalasia, una malattia del tubo digerente, l’esofago, che impedisce di ingoiare cibo o acqua facilmente. La donna sperava di risolvere i suoi problemi con l’operazione, invece le cose sono solo peggiorate, facendola stare male ogni volta che mangiava. Per oltre dieci anni Judy ha tentato di comprendere la causa della malattia: “E‘ frustrante quando nessuno può aiutarti. Spaventoso“, ha commentato. In un tentativo disperato ha accettato di partecipare al programma della BBC’s “Diagnosis Detectives“, che l’ha seguita nella sua ricerca di specialisti a Londra.

La malattia misteriosa, emergono le cause

Secondo il gastroenterologo Dottor Ray Shidrawi, del Wellington Hospital di North London, Judy sta soffrendo a causa di un cancro non diagnosticato e sospetta che durante la sua operazione per l’acalasia avvenuta 12 anni prima, sia stato danneggiato il nervo vago. Il nervo è conosciuto per passare dal cervello all’addome ed è il nervo più lungo del corpo. Dopo una serie di test la diagnosi è stata confermata e finalmente la donna può comprendere come curare la sua condizione che, però, necessita di ulteriori esami. Sfortunatamente il nervo non può essere riparato, ma l’inserimento di una valvola nello stomaco di Judy potrà darle benefici immediati.

