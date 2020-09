Diodato a passeggio con la nuova fidanzata: ecco chi è

Di recente Diodato è stato avvistato per le strade di Milano in compagnia di una misteriosa ragazza: qui gatta ci cova?



Nuovo amore per Diodato? Dopo le foto scattate e pubblicate ormai diverse settimane fa da Chi, l’interrogativo continua a tenere banco. Il cantante che ha trionfato a Sanremo con Fai Rumore è stato avvisato mentre passeggiava tra le strade di Milano al fianco di una ragazza misteriosa. Solo un’amica, o un’altra fiamma dopo la fine della love story con Levante?

Per chi batte il cuore di Diodato

Nella foto in questione Diodato e la misteriosa lei dai lunghi capelli mori camminano fianco a fianco, lui in abbigliamento casual con jeans e t-shirt scura che spunta da sotto il giubbotto, con tanto di mascherina, per lei invece abitino primaverile, trench e stivali alti.

A fare pensare a una semplice amicizia è la circostanza che i due non si concedono effusioni, mantenendo un massimo riserbo… Ma forse, chissà, è stato solo un escamotage per non finire (subito) in pasto ai paparazzi e ai riflettori del gossip.

Sta di fatto che il gossip è tornato alle calcagna dell’artista, chiacchieratissimo durante il Festival di Sanremo per via della sua relazione con l’ex Levante, lei pure in gara alla kermesse. I due hanno vissuto una travolgente love story e oggi sono rimasti in ottimi rapporti (si è anche mormorato che il brano “Fai rumore” fosse dedicato alla vecchia fiamma, e il cantante non ha confermato né smentito). Se son rose…

