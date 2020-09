Coronavirus, Mihajlovic ammette: “Contagiato da mio figlio in discoteca”

Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare della positività riscontrata dopo la vacanza in Sardegna: tutta la verità dell’allenatore del Bologna

Tante critiche ricevute negli ultimi giorni. Sinisa Mihajlovic è stato al centro di numerosi attacchi a causa della positività riscontrata al Coronavirus. Dopo il rientro dalle vacanze in Sardegna l’allenatore del Bologna è dovuto stare fermo e così ha svelato: “Non ho fatto nulla di sbagliato. Io rispetto sempre le regole, sono un malato. Quelle sul Covid le ho sempre seguite. Mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me”. Ancora una battaglia da superare dopo quella battuta contro la leucemia come ha rivelato nel video di presentazione alla squadra: “Non sono stato molto fortunato negli ultimi mesi: dopo la leucemia vincerò anche questa”.

Coronavirus, la versione di Mihajlovic

Inoltre, lo stesso tecnico serbo ha rivelato il motivo di com’è avvenuto: “Uscivano, andavano in discoteca, non potevo impedirlo. Lui è stato positivo, ora è negativo”. Infine, ha voluto anche difendere, per certi versi, la situazione di Flavio Briatore: “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”.