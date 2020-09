Coronavirus, Galli attacca: “La scuola doveva iniziare ad ottobre”

Massimo Galli, professore di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, contesta le scelte sulla riapertura della scuola e non solo.

Delle due l’una: rinviare le elezioni regionali 2020 oppure aprire le scuole più tardi, a ottobre. Secondo Massimo Galli, professore di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, riavviare le lezioni e poi interromperle per il voto è la peggiore delle soluzioni.

Per Galli è tenere ora le elezioni “inappropriato” perché “quest’estate brava, che non andava permessa, ci presenta un autunno poco tranquillo”. L’esperto non teme una seconda ondata, “ma qualche ondina sì”. E per quanto riguarda le scuole “l’andamento epidemico potrebbe costringere a decisioni straordinarie”. Se non si riuscisse a garantire il distanziamento e dato che la mascherina per i bambini “è utopica, il suggerimento utile oltre all’arieggiamento delle aule è fare più test a scuola, anche se ora mi pare tardi per organizzarli”.

Gli errori commessi nella lotta al Coronavirus

“È bastato fare un tampone ai giovani di ritorno dalle vacanze per scoprire che il virus circola”, rileva Massimo Galli, intervistato dalla Stampa, a proposito della crescita dei contagi. Ma “gli anziani stanno più attenti, ci sono cure sperimentate e bisogna dire che in molti casi si guarisce”. Quanto ai ricoverati, oggi ci sono “pochi sintomatici veri, molti anziani provenienti dalle Rsa e alcuni giovani non gravi che arrivano dal pronto soccorso”.

L’esperto tiene a sottolineare che i tamponi sono uno strumento “che ci mette in condizione di agire meglio”, ma il sistema paga il prezzo della “grande depauperazione negli anni della medicina preventiva territoriale”. Ciò detto, l’infettivologo smentisce le voci di una sua possibile candidatura a sindaco di Milano: “faccio un altro mestiere…”.

EDS