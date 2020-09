Coronavirus, Barbara Berlusconi, l’attacco: “Un trattamento da Medioevo”

Criticata aspramente dalla stampa, Barbara Berlusconi è tornata a parlare svelando ciò che è realmente successo dopo i casi di positività

Le ultime ore sono state molto frenetiche in casa Berlusconi dopo il caso di positività riscontrato dall’ex premier Silvio. Così è tornata a parlare anche la figlia Barbara, anche lei positiva, che sta in quarantena nella residenza di famiglia di Villa Certosa in Sardegna. Le sono state attribuite tutte le colpe dalla stampa, che l’ha giudicata in maniera negativa per aver fatto diventare un cluster la casa. Ma l’ex vice-presidente del Milan ha criticato duramente dopo il trattamento ricevuto.

Coronavirus, la critica di Barbara Berlusconi

Così a chi è riuscita a raggiungerla telefonicamente, Barbara ha semplicemente spiegato di non aver fatto una vita movimentata in Sardegna. E, inoltre, ha aggiunto che il trattamento ricevuto è cosa da Medioevo.