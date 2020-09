Berlusconi, sfogo della figlia Barbara: “I media mi considerano un’untrice”

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19 e si ritiene possa aver subito il contagio dalla figlia Barbara.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus, insieme ai figli Luigi e Barbara. Proprio quest’ultima è stata considerata colei da cui è partito il contagio nella famiglia.

“Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene“, così si è pronunciata Barbara Berlusconi. “Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile“, si è sfogata, sostenendo di non aver condotto alcuna vita sregolare dopo essere rientrata dalla Sardegna. “Dopo tre tamponi e un test sierologico negativo è improbabile che papà abbia preso il Covid-19 da me. Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto.”

Barbara Berlusconi, considerata l’untrice della famiglia

In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, la figlia del leader di Forza Italia ha tenuto a precisare che il suo comportamento è stato sempre attento alle norme: “Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida…pannolini, piuttosto“. Sembrerebbe pertanto che, visti i tempi e i ripetuti tamponi, non possa essere stata lei a infettare papà Silvio. “La caccia all’untore è una cosa da Medioevo e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile“.

