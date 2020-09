Anitta, chi è: età, carriera, vita privata della cantante

Anitta è una famosa cantante, compositrice, conduttrice televisiva e attrice brasiliana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giovane, brava, bella. Anitta è una cantante, compositrice, conduttrice televisiva e attrice brasiliana piena di virtù, e non a caso nonostante la giovane età ha già mietuto molti successi. Legata alla Warner Music Group dal 2012, anno in cui fu notata per il suo singolo Meiga e Abusada, Anitta ha pubblicato 5 album facendosi apprezzare a livello internazionale. Oltre al portoghese nativo, parla inglese, spagnolo e italiano, tanto da aver inciso in tutte e quattro le lingue. Nella sua carriera ha collaborato con artisti come Madonna, Major Lazer, Maluma, Ricky Martin, Alok e Ludmilla. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Anitta

Anitta, pseudonimo di Larissa de Macedo Machado è nata a Rio de Janeiro il 30 marzo 1993 ed è la figlia più giovane di Miriam Macedo e Mauro Machado, ma sua madre ha cresciuto lei e il fratello Renan (suo produttore artistico) da sola. Ha iniziato la sua carriera a 8 anni cantando nel coro della chiesa di Santa Luzia a Rio de Janeiro e pian piano ha scalato le vette del successo col nome di Anitta, in onore di un personaggio della serie TV Presença de Anita.

Tra i suoi brani più fortunati ricordiamo Meiga e Abusada, Show das poderosas, Não para, Quem Sabe, Blá Blá Blá, Deixa ele sofrer, Blecaute. Nell’ottobre 2015 è stata la prima cantante brasiliana a vincere il premio di miglior artista latino-americano agli MTV Europe Music Awards, e nel 2016 si è esibita accanto ad Andrea Bocelli, per poi collaborare con vari altri cantanti latini nonché con la rapper australiana Iggy Azalea.

Da ricordare anche i singoli Piradinha, Sua Cara, Will I See You, tra gli altri: impossibile elencarli tutti. Nell’estate del 2020, poi, l’artista è diventata famosa anche in Italia grazie a una collaborazione con il cantante Fred de Palma sulle note del singolo Paloma, cantato completamente in italiano e arrivato in poche ore alla numero 1 della classifica Spotify Brasil.

Per quanto riguarda la vita privata, Anitta si definisce bisessuale. Ha sposato l’impresario Thiago Magalhães nel 2017, ma i due si sono separati di comune accordo dopo pochi mesi. Nel gennaio 2019 ha dichiarato di essere diventata vegana in seguito alla visione del documentario del 2014 Cowspiracy. E’ anche una delle personalità più rilevanti sui social network, e in passato hanno fatto notizia le sue donazioni per le persone senzatetto.

