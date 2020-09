Uomini e Donne, qual è l’età della nuova tronista Sophie Codegoni? Il caso

Ancora novità importanti per la nuova stagione di Uomini e Donne con il caso su Sophie Codegoni: ecco la vera età della ragazza, le novità

Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne con la nuova tronista che dovrebbe essere Sophie Codegoni. Secondo le indiscrezioni dell’ultim’ora la ragazza sarebbe più la giovane in assoluto della storia del programma. Ma nelle ultime ore il Very Inutil People avrebbe fatto così ricerche più approfondite trovando così la vera età della ragazza.

Uomini e Donne, gli indizi su Sophie Codegoni

La Codegoni avrebbe già quasi 20 e non 18. Il portale Very Inutil People ha fatto ricerche specifiche sulla sua bacheca Facebook trovando degli indizi su alcune domande su ask: la sua data di nascita dovrebbe essere 22 dicembre 2000. La ragazza vive a Milano e lavora come nello showroom di Chiara Ferragni. Ora è tutto pronto per una nuova edizione di Uomini e Donne che partirà tra pochi giorni.