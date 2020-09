Tradimento choc: ecco come ha scoperto il marito fedifrago

Una donna ha scoperto che il suo ex marito la tradiva dopo aver letto l’annuncio del suo matrimonio su un giornale.

Due anni e mezzo dopo il divorzio di Nikyta Moreno e Robert, il New York Times ha annunciato che lui si sarebbe risposato, ma lei non si aspettava che l’inserzione rivelasse alcune scabrose verità sul loro matrimonio…

L’annuncio a “sorpresa” dell’ex marito

Nikyta non aveva mai capito perché il suo matrimonio fosse finito così bruscamente (lui si era limitato a dire che aveva bisogno di “più spazio”), ed è rimasta sbalordita quando ha scoperto la verità attraverso quell’annuncio sul New York Times. Il 7 agosto scorso, il giornale dato notizia del matrimonio di Robert Palmer, 30 anni, e Lauren Maillian, 35 anni, spiegando che i due si sono conosciuti in una palestra del New York Sports Club nel gennaio 2017 e sono convolati a nozze con una piccola cerimonia davanti a 25 persone.

Fatti due calcoli, Nikyta si è resa conto che Robert era ancora sposato con lei quando ha iniziato a uscire con la sua nuova “fiamma”. Robert che, per inciso, ha nascosto la verità sul suo precedente matrimonio. “Questa era una novità per me, perché ero sua moglie nel gennaio 2017” ha chiosato indispettita la sua ex. Solo Lauren, a sua volta divorziata e con figli, ha reso pubblica la sua precedente relazione.

“Era il mio migliore amico, e tutta la mia vita è stata distrutta – ha confessato Nikyta -. Ma sapevo che c’era qualcos’altro sotto. Sospettavo che mi avesse tradito, ma quando l’ho messo con le spalle al muro, non mi ha mai risposto in modo convincente”. Fatto sta che, dietro sua richiesta, il New York Times ha pubblicato la correzione: “Una versione precedente di questo articolo riportava erroneamente il precedente stato civile dello sposo, Robert Palmer. Il signor Palmer era stato già sposato”. Magra consolazione…

EDS