Ancora novità per quanto riguarda la sfera sentimentale di Stefano De Martino, al centro del gossip: Fortuna è la sua nuova fiamma?

Giorni davvero intensi per Stefano De Martino per quanto riguarda la sua vita privata. Come svelato dal magazine Gente, lo stesso conduttore di Made in Sud è tornato ad essere felice con una giovane ragazza campana di nome Fortuna. I due sono stati paparazzati su una barca a largo del golfo di Napoli tra risate e relax: il tutto è avvenuto in assoluta tranquillità per dimenticare la sua vecchia storia con la modella argentina Belen.

Stefano De Martino, giorni felici con Fortuna

Lo stesso settimanale Gente ha svelato, inoltre, che i due sono stati ospiti di una festa sulla penisola sorrentina per poi trascorrere insieme alcuni giorni sulla barca. Lo stesso ex ballerino di Amici ha preparato caffè mettendo a suo agio la giovane ragazza prima di pranzare al ristorante di Nerano. Soltanto un flirt estivo o qualcosa di più importante tra i due? Da Belen ai nuovi amori: lo stesso conduttore di Made in Sud è sempre al centro delle news di gossip.