Stasera in tv film – Mai fidarsi di mia madre: cast, trama e trailer del film

Mai fidarsi di mia madre, film del 2019 diretto da Craig Goldstein, è il thriller scelto stasera in prima serata su Rai 2

Il film Mai fidarsi di mia madre (The Wrong Mother), del 2019 e diretto dal regista Craig Goldstein, è un thriller che ci racconta cosa accade a una donna che decide di affidarsi alle cure di una persona che si rivela decisamente diversa da ciò che sembra.

Mai fidarsi di mia madre, trama

Kaylene Mars, una donna in carriera che desidera costruire una famiglia assieme al marito ricorre alla fecondazione assistita e, dopo vari tentativi che si rivelano fallimentari, finalmente rimane incinta e dà alla luce due bei bambini, gemelli. Tutto sembra andare per il verso giusto quando, improvvisamente, Kaylene viene investita da un pirata della strada e finisce in ospedale. La donna si salva, ma rimane ferita, e decide di assumere un’infermiera, Vanessa, affinché possa assisterla nelle cure a domicilio. La ragazza si trasferisce nella casa di famiglia e inizialmente appare prodiga nell’aiutare Kaylene in ogni cosa, dalle sue cure alla gestione delle esigenze familiari. Col passare del tempo, però, l’interesse di Vanessa per il marito di Kaylene e per i suoi figli comincerà a rivelarsi sempre più maniacale.

Cast del film:

Vanessa Marcil,

Brooke Nevin,

Stephen Snedden,

Elizabeth Bond,

Cooper Dodson,

Arden Richardson,

Caryn West,

Mykel Shannon Jenkins,

Angelle Brooks.

Mai fidarsi di mia madre, trailer originale

