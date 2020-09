Sabrina Salerno esplosiva e incontenibile nel bikini: “Prendere o lasciare”

Sabrina Salerno, la popolarissima cantante italiana, è sempre molto attiva sui social dove si mostra candida e onesta con i suoi followers.

Sabrina Salerno a 52 anni è più in forma che mai e lo mostrano le numerose foto presenti sul suo profilo Instagram, sul quale è seguitissima, con oltre mezzo milione di followers. La popstar di culto tra la musica italiana anni ’80/’90 per le canzoni ‘Boys‘ e ‘Siamo donne‘ ha una fisicità mozzafiato che non riflette i suoi anni.

Recentemente alcuni haters si sono scagliati sotto alcune foto della cantante Sabrina Salerno, criticandola per indossare un bikini considerato troppo striminzito per le due forme prorompenti. Uno dei suoi ultimi post è stato un’ottima risposta ai leoni da tastiera che l’hanno provocata: “Ho un carattere solare e positivo, posso accogliere consigli, suggerimenti o critiche con molta serenità, fatico a comprendere volgarità, offese e attacchi davvero gratuiti. Viva le donne e la loro femminilità“, ha scritto Sabrina pubblicando un messaggio davvero positivo che incoraggia le donne a esprimersi in qualunque modo le rispecchi di più.

Visualizza questo post su Instagram Sono come sono… prendere o lasciare… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

Sabrina Salerno, un concentrato di onestà

“Sono come sono.. Prendere o lasciare…” , queste le parole della cantante Sabrina Salerno, che non è disposta a cambiare per nessuno. Originaria di Genova, l’artista è un’esempio di come mostrarsi sempre reale e senza filtri. La donna è fiera di com’è e del percorso che ha fatto e non è disposta a scendere a compromessi per guadagnare più like sui social o per essere apprezzata maggiormente dai media e si mostra sempre nella sua onestà.

