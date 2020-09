Rottura Belen-De Martino, dietro la separazione c’è un aborto?

Stando a quanto rivelato dal profilo Instagram ‘Investigatore social’, dietro la rottura tra Belen e Stefano ci sarebbe un aborto, sarà vero?

Prima di esaminare il rumor di cui parleremo in questo pezzo è bene precisare che non ci sono conferme e che la fonte in questione non è di quelle note in ambito gossip e giornalistico. C’è dunque un’altissima probabilità che l’indiscrezione si possa rivelare falsa.

L’argomento è quello più caldo di questa estate di gossip: la separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due vip si sono lasciati all’improvviso, senza che prima ci fossero stati segnali di rottura. Inoltre non hanno voluto commentare questa decisione, preferendo mantenere il riserbo sulle motivazioni che hanno condotto alla separazione. Ovviamente una simile scelta ha condotto ad una serie di ipotesi, voci di corridoio e indiscrezioni. La più clamorosa delle quali è stata quella sul presunto flirt De Martino-Marcuzzi. Voce che è stata smentita dai diretti interessati subito.

Rottura Belen-De Martino, l’indiscrezione sul presunto aborto

La voce di queste ultime ore arriva da Alessandro Roma, il cui nome Instagram è ‘Investigatore Social’. Nel post scrive di aver atteso le conferme prima di scrivere, dunque sgancia quella che se fosse vera sarebbe una bomba di gossip (nonché una questione decisamente privata). Successivamente scrive il gossip vero e proprio: “Adesso sono pronto nel dirvi che una delle principali cause dell’attuale separazione dei due è perché Belen Rodriguez rimase incinta, tutto normale se non fosse che attualmente era insieme a De Martino e l’eventuale figlio nel grembo non era il suo… Ma niente popò di meno che di Iannone, dopo il loro segreto riavvicinamento”.

Sempre secondo quanto sostenuto da Roma, Belen e Iannone avrebbero deciso di abortire. Sarebbe dunque questa la vera causa della separazione, come sottolinea lo stesso autore del post: “Sarebbe stato uno scandalo troppo grosso perché sarebbe stato ancora e sempre colpa di Belen. Sappiamo che Iannone sia molto discreto, sarebbe stato anche per lui un duro colpo. Beh capite da soli che tutti questi problemi sommati anche ad un uomo forte ed in carriera come De Martino facciano male.. perciò attualmente vedo difficile un riavvicinamento se non per fare copertine e soldi.. l’amore non c’è più e posso metterci anche la mano sul fuoco”.

La rivelazione lascia alcuni interrogativi: come mai non è emerso nulla sul riavvicinamento tra Iannone e Belen? Quali sono le tempistiche in cui si sono svolti i fatti? Il flirt sarebbe avvenuto in periodo di lockdown?. Se è andata davvero in questo modo, perché la modella sarebbe rimasta così delusa e sorpresa dalla decisione di Stefano di porre fine al rapporto?