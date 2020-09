Roma, crolla rimessa degli autobus: cosa sta succedendo

Questa mattina è crollata a Roma una rimessa degli autobus: in questi minuti sono al lavoro i Vigili del fuoco per capire se ci siano o meno persone coinvolte

Una tragedia è avvenuta questa mattina per il crollo della copertura della rimessa per gli autobus di un’azienda privata. E’ accaduto a Roma con i Vigili del fuoco che sono subito arrivati sul posto: ora stanno capendo se ci siano o meno persone coinvolte nell’incidente.

L’episodio è avvenuto nell’autorimessa all’incrocio tra via Luigi Tamburrano e via Grotta di Gregna, nella zona di Colli Aniene. Inoltre, ci sono anche i carabinieri della compagnia di Montesacro al Tibur Parking – Number One. Inoltre, l’edificio è formato da un piano terra e un piano interrato riservato come autorimessa per i bus di un’azienda privata.