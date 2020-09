Mike Tyson: l’ex moglie mette in vendita la lussuosa villa per 7 milioni

Mike Tyson: l’ex moglie mette in vendita la lussuosa villa per 7...

L’ex villa del celebre Mike Tyson è al momento in vendita. Il valore del lussuosissimo immobile è di ben 7 milioni di sterline.

Incredibile ma vero, l’ex villa del celebre Mike Tyson è ufficialmente in vendita. La lussuosissima proprietà da sogno include cinema, piscina, e molto altro, ed è adesso sul mercato al valore di ben 7 milioni di sterline. Scopriamo insieme da chi e il motivo per il quale la casa è stata venduta.

L’ex villa, appartenuta a Tyson, ubicata nel Maryland, negli Stati Uniti, è stata messa sul mercato dall’ex moglie Monica Turner. La donna ha vinto la casa durante gli accordi del divorzio, firmati nel lontano 2003. Secondo quanto dichiarato dal Wall Street Journal, la proprietà sarebbe stata messa in vendita poiché il figlio più piccolo della Turner si è appena laureato, e la donna non avrebbe dunque più bisogno di così tanto spazio.

La villa è adesso sul mercato, e vanta un valore di ben 7 milioni di sterline. Tyson ha acquistato la proprietà di Bethesda, insieme alla Turner, nel 1995. I due hanno vissuto insieme a lungo al suo interno, per ben 7 anni. La casa è rimasta all’ex moglie soltanto in seguito al divorzio, sette lunghi anni dopo, in seguito alla denuncia per adulterio.

L’immensa villa si estende su 19.000 metri quadrati. Vanta ben sette camere da letto, otto bagni, una grande palestra, sala giochi, piscina, sala pianoforte, e diversi campi sportivi. Sono inclusi anche un’area intrattenimento, una cucina gourmet, una sala multimediale, una sala biliardo, una biblioteca artigianale, e una dispensa super attrezzata, riservata al maggiordomo.

L’ex villa da sogno di Mike Tyson in vendita: vale 7 milioni

