Miguel Oliveira, nozze in arrivo: sposerà la sorellastra

Novità importanti per quanto riguarda la sfera sentimentale per il pilota Miguel Oliveira, dopo il GP della Stiria: sposerà la sorellastra

Un nuovo inizio per il pilota Miguel Oliveira, che è stato protagonista nel GP della Stiria vincendolo in sella alla Ktm del team Tech3. Ora la sua vita privata è pronta a cambiare per sempre con il portoghese che aveva chiesto la mano della fidanzata storica nel luglio 2019. Così dopo ben undici anni insieme lo stesso pilota lusitano è ad un passo dal grande evento con la sorellastra Andreia Pimenta, figlia della seconda fiamma del padre. Il loro rapporto è stato per tanti anni nascosto, ma anche suo padre è ben felice della lieta notizia: “Sono contento che mio figlio stia sposando la donna della sua vita”.

Miguel Oliveira, il giorno del matrimonio è vicino

Il grande evento è in programma da più di un anno dopo che lo stesso Miguel aveva chiesto la mano ad Andreia: Cari amici, voglio condividere con voi il fatto che mi sono inginocchiato su una curva importante della mia vita e senza un graffio! Ha detto si!”. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Marca” il giorno del matrimonio è vicinissimo e potrebbe avere luogo in qualche pausa della MotoGP. Un nuovo passo davvero importante per il pilota portoghese.