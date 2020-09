Dolori addominali, partorisce un’ora dopo aver scoperto di essere incinta

Una giovane donna si lamenta con i medici di sentirsi ‘gonfia’ e avere dolori addominali, scopre di essere incinta e partorisce un’ora dopo.

Una giovane donna è stata ammessa al pronto soccorso di un ospedale a Lancaster a causa di forti dolori addominali sperimentati dalla notte precedente. Tasha Davies, di 28 anni, è rimasta sconvolta quando i medici hanno detto a lei e al suo partner Martin Hern, di 29 anni, la ragione del suo dolore.

Tasha e Martin, che sono fidanzati da tre anni, sono rimasti scioccati di scoprire il perché la ragazza stesse sperimentando dei dolori così atroci. Quando i dottori hanno detto alla ventottenne di essere in travaglio è rimasta sbalordita, perché non aveva alcuna idea di essere incinta. Eppure con solo un’ora di travaglio Tasha ha dato alla luce un bambino in perfetta salute, chiamato Alexander Isaac Gohan Hern. “E’ stato un mix di choc e sorpresa. Non ho avuto alcuna nausea mattutina e nessun altro sintomo. Poco prima che venisse al mondo, il mio stomaco ha iniziato a gonfiarsi molto“, ha raccontato la neomamma. “Avevo dei dolori fortissimi allo stomaco e non riuscivo a bere niente da 24 ore e abbiamo iniziato a pensare che ci fosse un problema grave“.

Dà alla luce un bambino, ma non sapeva di essere incinta

Tasha era molto spaventata e, ha raccontato, che intorno alle 3 del mattino è entrata in iperventilazione e il dolore si è accentuato molto. “Penso che è in quel momento che siano iniziate le contrazioni, ma non lo sappiamo con certezza. Quando siamo arrivati in ospedale le infermiere ci hanno chiesto se potessi essere incinta e ho detto di no“, continua la giovane. Quando è arrivato il risultato positivo del test, però, lo choc è stato grandissimo. La giovane coppia aveva comprato una nuova casa qualche giorno prima, senza avere alcuna idea che di lì a poco sarebbe stata abitata anche da un neonato. “Pensavo che il giorno dopo sarei andato a ritirare l’asciugatrice, invece ero in ospedale e stavo per avere un bambino“, ha dichiarato il neo papà Martin.

