Berlusconi ricoverato al San Raffaele per Covid: come sta l’ex premier

L’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per sintomi da Covid: come sta.

Dopo aver osservato la comparsa di sintomi influenzali che fanno pensare al contagio da Covid-19, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Il suo staff ha fatto sapere in ogni caso che il quadro clinico generale non desta troppe preoccupazioni. Insomma, anche se l’ex premier avesse contratto il coronavirus, al momento le sue condizioni di salute sembrano essere non gravi.

