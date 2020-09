Berlusconi ricoverato al San Raffaele per Covid: come sta l’ex premier

L’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per sintomi da Covid: come sta.

Dopo aver osservato la comparsa di sintomi influenzali che fanno pensare al contagio da Covid-19, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Il suo staff ha fatto sapere in ogni caso che il quadro clinico generale non desta troppe preoccupazioni, nonostante il tampone abbia confermato la positività alla malattia. Insomma, anche se l’ex premier avesse contratto il coronavirus, al momento le sue condizioni di salute sembrano essere non gravi.

Nei prossimi giorni Berlusconi dunque rimarrà sotto osservazione nella struttura ospedaliera adibita alla cura del Covid. L’ex premier non ha mai sottovalutato il rischio di una possibile infezione, anzi è stato uno dei politici che più si è preoccupato per il diffondersi della Pandemia. Nei mesi della diffusione acuta e dei tanti decessi, il numero 1 di Forza Italia ha chiesto un governo di larghe intese per gestire l’emergenza e fatto una donazione sostanziosa agli ospedali lombardi.

Berlusconi positivo al Covid: “Non so come l’ho preso”

Il contagio è avvenuto nonostante l’ex premier abbia preso diverse precauzioni per evitarlo. Da tempo, infatti, si era rifugiato nella villa in Francia e da quando è iniziata la pandemia ha evitato i contatti e voluto sempre le stesse guardie del corpo. Anche uno dei suoi uomini di scorta, sempre al suo fianco quest’estate in Provenza e Arcore, nelle scorse ore è risultato positivo. Sempre nelle scorse ore è emerso che anche i figli Barbara e Luigi hanno contratto il Covid. Silvio sulla sua attuale situazione ha dichiarato: “Non so come l’ho preso, ma non importa. Può capitare, non do certo alcuna colpa”.