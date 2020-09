Alessia Marcuzzi si confessa: “Il triangolo con Belen e Stefano De Martino”

La conduttrice di Temptation Island Alessia Marcuzzi si è confessata in un’intervista riguardo al presunto “triangolo” con Belen e l’ex Stefano De Martino.

Durante tutta l’estate si è parlato del presunto “triangolo” tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Questo gossip è andato avanti fin troppo secondo la conduttrice di “Temptation Island“, che ha deciso di confessarsi e dire la sua al settimanale Chi.

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro, la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante“, così ha esordito Alessia Marcuzzi. La conduttrice tornerà presto in televisione con la seconda stagione della versione autunnale di “Temptation Island” e ha rivelato che, proprio come l’anno scorso, sarà molto partecipe. “L’altro giorno ho sentito una ragazza dire: ‘Mi sono sempre messa al secondo posto nella coppia’. Avrei voluto andare da lei a dirle che bisogna imparare a splendere e a mettersi al primo posto, perché questo non significa amare di meno, significa farlo più consapevolmente“, ha raccontato la Marcuzzi che, quando è stata chiamata da Maria De Filippi per la conduzione del programma, ha capito di aver trovato la sua dimensione ideale.

Alessia Marcuzzi, la vita da madre e moglie

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha raccontato di come è lei nella coppia: “Sono maturata, sono meno irrequieta. Ma non sono così sicura di me: sono fragile, anche se gli altri non lo vedono. Sono una che sorride sempre, non chiedo mai aiuto, piuttosto mi chiudo in camera e piango da sola. Perché mi sento fortunata: ho avuto tanto amore, ho due figli stupendi, ho una sicurezza economica.“. La conduttrice aggiunge che secondo lei “la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile“. Infine, ha parlato della Iena Nadia Toffa, venuta a mancare un anno fa e alla quale ha dedicato un monologo per ricordarla. “La storia di Nadia ti fa capire che dobbiamo imparare a dire ogni giorno le cose alle persone che amiamo, perché il nostro tempo non è infinito. Non dovremmo dimenticare mai di essere felici e di volerci bene, di dire grazie e di non dare le cose per scontate”.

