La data d’inizio di Temptation Island è stata annunciata qualche ora fa, ma il programma potrebbe essere rinviato.

Nelle ultime ore è stata confermata la data d’inizio della nuova stagione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi. Eppure sono arrivate delle importanti anticipazioni sulle coppie del villaggio, che potrebbero mettere a rischio l’inizio del programma.

Una delle coppie che parteciperà nella nuova edizione di Temptation Island potrebbe aver messo a rischio l’inizio della trasmissione. Le sei coppie sono rinchiuse nel villaggio da giorni e hanno già affrontato alcuni falò e la conduttrice, Alessia Marcuzzi, già conosce i suoi protagonisti. Le nuove anticipazioni però rivelano che la data d’inizio è tutt’altro che certa e la prima puntata potrebbe slittare. Ad affermarlo è stato Davide Maggio, che ha confermato che il programma non inizierà mercoledì 9 settembre com’era stato annunciato: tutto sarebbe dovuto ad un tradimento. Una delle protagoniste sembrerebbe aver scoperto un tradimento del proprio partner che aveva sempre sospettato. Per questo avrebbe chiesto il falò di confronto immediato, lasciando il programma dopo poche ore.

Con una delle coppie che lascia così presto il programma, si sono verificate delle ripercussioni nella fase di montaggio della prima puntata di Temptation Island e si starebbe valutando di farla slittare. Al momento non c’è ancora una nuova data di partenza, ma forse potrebbe trattarsi solo di uno slittamento di una settimana. In molti ora si interrogano su chi sia la coppia che è scoppiata a causa di un tradimento; alcuni ipotizzano che si possa trattare di Alberto e Speranza, visto che lei ha ammesso di non fidarsi molto a causa di bugie dette in passato. Intanto i promo presenti su Canale 5 continuano a parlare della prima puntata con la data del 9 settembre.

