Stefano De Martino, in aereo con l’ex cognata Cecilia: l’incontro

Incontri casuali sull’aereo del 31 agosto sulla tratta Napoli-Milano tra Stefano De Martino, l’ex cognata Cecilia Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis

Un retroscena davvero molto curioso. Come svelato dal magazine Oggi l’ex di Belen, Stefano De Martino, ha incontrato in aereo proprio Cecilia Rodriguez, la sorella della modella argentina. Inoltre, era presente anche Giulia De Lellis sul volo del 31 agosto sulla tratta Napoli-Milano Linate. Secondo le prime indiscrezioni la stessa Cecilia l’ha fatto alzare con la De Lellis che lo avrebbe invitato al suo fianco per due chiacchiere e due risate.

Stefano De Martino, incontri casuali in aereo

I tre si sono trovati comunque improvvisamente single dopo l’estate burrascosa per quanto riguarda la sfera sentimentale. De Martino si sta concentrando sul lavoro proprio come le altre due donne, pronte a rifugiarsi nella loro carriera per non pensare alle storie finite male. Ora si riparte con una nuova stagione davvero ricca di impegni in televisione per l’ex ballerino di Amici. Un nuovo inizio, ma con Santiago sempre presente nella vita dell’artista originario di Torre Annunziata.