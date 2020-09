Stasera in tv film | Kingsman – Secret Service: trailer, trama e cast del film

Kingsman – Secret Service, film del 2014 diretto da Matthew Vaughn ispirato da una miniserie a fumetti, la pellicola scelta per stasera da Rai 2: tutte le anticipazioni

Il film Kingsman – Secret Service, del 2014, si ispira liberamente alla miniserie a fumetti intitolata The Secret Service (edita nel 2012/2013). Il regista Matthew Vaughn riprende a pieno lo spirito dalla carta trasponendolo in una pellicola di genere azione che, con l’ironia, ci porta a immaginare che cosa ne sarebbe del nostro mondo se non esistessero degli eroi pronti a proteggerlo.

Il lungometraggio andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film di oggi, 3 settembre.

Kingsman – Secret Service, trama

Nel 1997, durante una missione in Medio Oriente, l’agente segreto Harry Hart vede morire davanti ai suoi occhi Lee Unwin, giovane a cui era molto affezionato. Tornato in patria, in Inghilterra, incontra quindi la moglie del defunto e il piccolo Eggsy, ormai orfano di padre, promettendo loro che in caso di necessità sarebbe stato presente e li avrebbe aiutati.

Nel 2014, tempo presente, Eggsy è ormai adolescente e vive in una condizione di totale disagio. La madre, che ha avuto un’altra figlia, è vittima del nuovo compagno e dell’alcolismo e la famiglia si trova in grave difficoltà economica. Nonostante Eggsy abbia un enorme potenziale e grande intelligenza si caccia costantemente nei guai. Quando il ragazzo viene accusato di furto decide di chiamare il numero inciso dietro la medaglia lasciata a sua madre dopo la morte del padre.

A rispondere è proprio Hart, il quale fa in modo che il giovane venga scagionato e gli rivela dell’esistenza della Kingsman, agenzia di servizi segreti indipendente nella quale intende coinvolgerlo.

Kingsman – Secret Service, cast completo:

Colin Firth (Harry Hart / Galahad

Samuel L. Jackson (Richmond Valentine

Mark Strong (Merlino

Taron Egerton (Gary Unwin, Eggsy)

Michael Caine (Chester King / Artù)

Sophie Cookson (Roxanne Morton, Roxy)

Sofia Boutella (Gazelle)

Mark Hamill (Professor James Arnold)

Jack Davenport (Lancillotto)

Samantha Womack (Michelle Unwin)

Geoff Bell (Dean)

Edward Holcroft (Charles Hesketh, Charlie)

Hanna Alström (Principessa Tilde)

Jack Cutmore-Scott (Rufus Saville)

Bjørn Floberg (Primo ministro svedese)

Fiona Hampton (Amelia)

Tobi Bakare (Jamal)

Morgan Watkins (Rottweiler)

Jonno Davies (Lee Unwin)

Ralph Ineson (Poliziotto)

Corey Johnson (Capo congregazione)

Richard Brake (Interrogatore)

Velibor Topić (Scagnozzo)

Kingsman – Secret Service, trailer

