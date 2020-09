La polizia trova i corpi di 5 bambini in una casa: la tremenda scoperta degli agenti è avvenuta pochi minuti fa.

Arriva una terrificante ultim’ora dalla Germania. La polizia ha rinvenuto all’interno di un’abitazione di Soligen, città a 20Km da Colonia, i corpi di cinque bambini senza vita.

Le prime informazioni sulla terrificante scoperta della polizia

In base a quanto riportano i media locali le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo e di attribuire le responsabilità di questa strage senza senso che ha scosso profondamente le coscienze di tutti i tedeschi e non solo.

Sul posto del ritrovamento ci sono le squadre della polizia scientifica per i rilievi del caso. Il portavoce della polizia di Wupperthal ha rilasciato poche dichiarazioni all’Ans: “Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla. I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen”. Ancora nessuna notizia sull’età dei bambini morti e sulle circostanze precise dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento