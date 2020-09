Neonato trovato morto in un’aiuola da un passante: “Tragedia immane”

Il corpicino senza vita di un neonato è stato trovato da un uomo mentre passeggiava: fermati i genitori presunti colpevoli della sua morte.

Nel corso di una passeggiata serale per le vie di Roccapiemonte (Salerno), un uomo si è trovato di fronte ad una scoperta scioccante: il corpicino abbandonato di un neonato. L’uomo ha immediatamente chiamato aiuto, ma quando i soccorsi sono giunti sul luogo del ritrovamento era ormai troppo tardi. Il piccolo era già morto e presentava una ferita alla testa che potrebbe essere stata la causa del decesso.

Sul luogo si sono recati gli uomini della compagnia Mercato San Severo ed il sostituto procuratore di Nocera Inferiore Roberto Lenza. Il medico legale ha fatto una prima analisi del corpicino senza vita del neonato e dell’ambiente circostante, alla ricerca di indizi utili alle indagini. Il cadavere del bambino è stato già trasferito all’obitorio di Nocera e lì verrà fatta un’autopsia che chiarirà la causa del decesso.

Neonato morto, il sindaco di Roccapiemonte: “Una tragedia immane”

Il tragico ritrovamento del cadavere del neonato ha lasciato tutti i presenti in stato di shock. L’intera comunità di Roccapiemonte si chiede chi possa aver compiuto un simile gesto e lo stesso sindaco è profondamente colpito dall’accaduto. In un’intervista il primo cittadino Carmine Pagano ha dichiarato: “E’ una tragedia immane che ha scosso la nostra comunità”. Quindi ha aggiunto: “Spero che questa storia possa risolversi presto, chiunque sia il colpevole resta una tragedia infinita”.

Intanto in queste ore è giunta la notizia che una coppia, marito e moglie, sono stati fermati dai carabinieri come sospettati per la morte del neonato. Presumibilmente si tratta dei genitori della piccola vittima, ma al momento non sono state condivise ulteriori informazioni.