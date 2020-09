Gravissimo lutto Miguel Bosè, la nipote morta a soli 41 anni

Miguel Bosé ha affidato ai social un toccante ricordo dell’amata nipote Bimba, prematuramente scomparsa a causa di una terribile malattia.

Bimba Bosé, nota top model e attrice spagnola, nipote del celebre Miguel Bosé, ha perso la sua battaglia contro il cancro e si è spenta a Madrid a soli 41 anni il 23 gennaio 2017. L’epilogo più triste per una malattia che la splendida supermodella non aveva mai temuto, combattendo come una leonessa e ergendosi a paladina delle donne colpite da tumore al seno. Ecco le parole che l’affezionato zio ha voluto dedicarle.

La tragedia familiare di Miguel Bosè

Bimba Bosé, all’anagrafe Eleora Salvatore González, era nata a Roma il primo 1° ottobre 1975, figlia di Alessandro Salvatore e Lucía González Bosé, nipote materna del torero Luis Miguel Dominguín e dell’attrice Lucia Bosé, dunque nipote del cantante Miguel Bosé e dell’attrice Paola Dominguín. Altissima e con un volto inconfondibile, Bimba nel 2006 era convolata a nozze con il regista e musicista Diego Postigo, e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Dora e June.

Poi, nel bel mezzo di una brillante carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, la terribile malattia. Nel 2014 Bimba Bosé postò su Instagram le foto post mastectomia: immagini molto forti, che fecero il giro del mondo. Si era sempre detta sicura di vincere la sua malattia, e aveva prestato il volto a campagne per la diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Purtroppo, però, la malattia non è regredita, e poco dopo si è estesa alle ossa, al fegato e al cervello. “Ho le ossa distrutte ma stiamo lavorando per ricostruire tutto”, diceva. Dopo il suo decesso, avvenuto il 23 gennaio 2017 all’Hospital Ramón y Cajal di Madrid, lo zio Miguel ha affidato ai social network l’ultimo saluto all’amatissima nipote: “Buon viaggio Bimba, mia complice, mia compagna, amore mio, mia figlia amatissima”, ha scritto il cantante.

EDS