Miguel Bosè, chi era il padre Luis Dominguín: storia del famoso torero

Luis Miguel Dominguin è stato l’uomo con cui Lucia Bosè, attrice recentemente scomparsa madre di Miguel, ha condiviso la maggior parte della sua vita. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Luis Miguel Dominguín, è stato un torero spagnolo, uno dei più famosi in assoluto, nonché l’uomo con cui Lucia Bosè, indimenticabile attrice recentemente scomparsa madre dell’altrettanto noto Miguel, avuto con lui, ha condiviso la maggior parte della sua vita. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Miguel Bosè, chi è: età, foto e carriera del cantante spagnolo

Leggi anche –> Lucia Bosè, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice ex Miss Italia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Luis Dominguín

Luis Miguel González Lucas, meglio conosciuto come Luis Miguel Dominguín, nacque a Madrid, 9 novembre 1926, figlio di Domingo Dominguín, era un leggendario torero degli anni ’20, che gli trasmise la stessa passione. Iniziò la sua carriera nel 1937, all’età di appena 11 anni, ma cominciò a riscuotere enorme popolarità nel suo paese nei primi anni quaranta, disputando corride vittoriose in Spagna, in Portogallo e in Colombia.

Figura di assoluto spicco delle corride nazionali, Luis Dominguín ebbe anche forti amicizie con alcuni artisti suoi grandi ammiratori, quali Pablo Picasso e Ava Gardner, con la quale iniziò una storia d’amore, interrotta nel 1954 dalla relazione con l’attrice italiana Lucia Bosè, che sposerà l’anno dopo e con la quale avrà tre figli, Miguel Bosé, Lucía Dominguín e Paola Dominguín.

Nel 1956 il torero partecipò come attore nel film Il giro del mondo in 80 giorni di Michael Anderson. Nel 1968 divorziò da Lucia Bosè, risposandosi nel 1987. Nel 1971, a 44 anni, tornò a toreare, per poi ritirarsi definitivamente nel 1973. Morì a soli 70 anni per un infarto l’8 maggio 1996 a San Roque, in Andalusia. Dalle sue gesta il grande scrittore Ernest Hemingway trarrà spunto per la stesura di Un’estate pericolosa (“A Dangerous Summer”).

Leggi anche –> Dramma Miguel Bosé si separa, i quattro figli davanti ad un triste destino?

Leggi anche –> Lucia Bosé morta di Coronavirus: il ricordo del figlio Miguel – VIDEO

EDS