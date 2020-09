Eletto miglior poliziotto, protagonista anche in tv: in realtà è un pedofilo

Era uno degli ufficiali più amati della contea. L’agente di Polizia Lee Tatton è stato però scoperto: sotto alla maschera si nascondeva un pedofilo.

Lee Tatton è sempre stato un uomo rispettato e ammirato all’interno dell’intera contea. Lavorava come poliziotto, nel Regno Unito. L’uomo ha anche attivamente partecipato alle riprese di un documentario, intitolato ‘Cops UK, Bodycam Squad’, all’interno del quale è stato dipinto come un ufficiale esemplare. Nessuno si sarebbe dunque mai aspettato ciò che realmente nascondeva, ovvero un’identità da pedofilo.

L’ufficiale è stato descritto come ‘il migliore della contea‘, ed era stimato e rispettato da tutti. Proprio per questo, di fronte al risultato di diversi accertamenti, nessuno riuscì a credere ai propri occhi. L’uomo è stato smascherato in seguito ad alcune indagini da parte di autorità specializzate in merito all’abuso online sui minori.

La società di produzione televisiva Raw cut si è impegnata per diverso tempo nel seguire l’ufficiale Tatton e i suoi colleghi per girare il famoso documentario. L’uomo, insieme agli altri poliziotti, si cimentava nell’ardua e nobile impresa di combattere il crimine all’interno delle strade di Stoke-on-Trent. Sullo schermo è apparso come un agente dal cuore nobile, di cui nessuno si sarebbe potuto lamentare.

Il poliziotto Lee si trova invece adesso in attesa della propria condanna, che verrà decretata in data 2 Novembre. Si è dichiarato colpevole di aver tentato un approccio sessuale con un bambino e su di lui gravano quattro accuse in merito a scatti di fotografie pseudo-pornografiche ritraenti dei minori. In seguito alla scoperta dello scandalo, l’uomo è stato immediatamente sospeso dal servizio.

Poliziotto pedofilo: le dichiarazioni dei conoscenti

Il ‘miglior poliziotto della contea‘, è stato smascherato. L’uomo celava in realtà un’identità da pedofilo. In seguito alle indagini, è stato sospeso ed è adesso in attesa della propria sentenza. Rispettato e conosciuto all’interno del suo ambiente di lavoro e del suo quartiere, di fronte allo scandalo, la gente del posto è rimasta letteralmente allibita. Paula Wilcock, un’abitante della cittadina, ha dichiarato: “Ha deluso i suoi colleghi. Si vergogni di sé stesso”. Ha detto la sua anche Mark Mullard aggiungendo: “È stato dipinto in Bodycam Cops come il migliore dello Staffordshire!”