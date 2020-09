Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi è positiva al Coronavirus

Marta Fascina, compagna dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Coronavirus.

Dopo l’annuncio del Cavaliere Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus e quello dei figli Luigi e Barbara, viene annunciato come anche la fidanzata dell’ex premier, Marta Fascina, sia positiva al Covid-19.

LEGGI ANCHE -> Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, quali sono le sue condizioni

LEGGI ANCHE -> Berlusconi, contagiati anche i figli: Luigi e Barbara positivi al Coronavirus

L’esito del tampone positivo è arrivato in tarda serata ed ha raggiunto in pochissimo i vertici di Forza Italia. Ieri, in seguito a un tampone effettuato all’ospedale San Raffaele di Milano, è risultato positivo al Covid-19 il leader Silvio Berlusconi. Per lui è già iniziato il periodo di isolamento previsto in caso di contagio anche in forma asintomatica. Il Cavaliere si è rintanato ad Arcore e non rinuncerà a lavorare, lo farà però in modalità di smart working come ha fatto durante il lockdown, che ha trascorso in Francia nella villa della primogenita Marina.

LEGGI ANCHE -> Francesca Pascale ‘dimentica’ Berlusconi con Paola Turci

Esito positivo al Covid anche per la nuova compagna di Silvio Berlusconi

Berlusconi si intratterrà tra chiamate su Zoom e iniziative elettorali per FI, con una chiamata prevista tra le 17 e le 18 di oggi per la presentazione dei candidati in Liguria per la sede di Genova con Antonio Tajani. La deputata Marta Fascina, una presenza fissa sia nella villa di Arcore, che a La Certosa, ha effettuato il test naso-faringeo che ha dato esito positivo ieri sera. La nuova compagna del leader è asintomatica e resterà in isolamento. Intanto tutti coloro che hanno avuto contatti con l’ex premier hanno già fatto il tampone e chi dovrà avere contatti con lui sarà sottoposto al test a titolo precauzionale, dovrà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di un metro. L’intero entourage, inoltre, farà un ulteriore controllo domani.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!