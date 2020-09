Mara Venier, gli splendidi 70 anni: “Così ho ritrovato il sorriso”

In una recente intervista Mara Venier si è raccontata a tutto tondo, parlando dei periodi difficili e di come ha ritrovato il sorriso.

Il prossimo 20 ottobre Mara Venier compirà 70 anni ed ancora oggi è una donna piena di vitalità e di positività. In una recente intervista concessa al settimanale ‘Nuovo‘, la Venier spiega che questo spirito lo ha conquistato solo recentemente, dopo aver vissuto un momento di forte depressione. Il biennio incriminato è il 2014-2015. Prima la Rai decide di liquidarla senza nemmeno convocarla direttamente: “Senza nemmeno un ringraziamento, mi hanno dato un calcio come ad una scarpa vecchia”, spiega il volto di ‘Domenica IN’.

A quella delusione professionale, solo mitigata dall’opportunità lavorativa concessale da Maria De Filippi a ‘Tu si que vales’, si aggiungeva una situazione di forte tensione con il figlio Paolo e nel 2015 il dolore più grande della sua vita: la morte di mamma Elsa. Parlando di quel dramma familiare, Mara rivela: “Il giorno in cui sono andata a trovarla in clinica e lei con gli occhi persi mi ha detto ‘Buongiorno Signora‘ sono morta anch’io. La scomparsa di mia madre è stato un dolore immenso per me”. Mara spiega anche che ha vissuto un periodo di forte depressione e che, nonostante continuasse a lavorare, non c’era nulla che potesse aiutarla.

Mara Venier: “Con Claudietto il tempo a ricominciato ad essere scandito”

Il ritorno alla serenità è avvenuto quando il figlio Paolo le ha presentato suo nipote Claudio. Il bambino le ha dato nuova linfa vitale e le ha permesso di riavvicinarsi a quel figlio che da troppo tempo si era allontanato: “La nascita del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia e siamo tornati ad essere una grande famiglia. In più il bimbo è arrivato dopo la scomparsa di mia madre e dopo anni di malinconie e tristezze: mi ha ridato il sorriso. Sono pazza di felicità”. Nel frattempo la conduttrice si è presa anche la rivincita professionale. Dopo il fallimento della ‘Domenica IN’ targato Parodi, infatti, è stata richiamata dalla Rai e si appresta al terzo anno consecutivo di dirette dopo due anni da record.