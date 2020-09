Mara Venier sommersa dall’affetto dei fan: “Tutto è andato bene”

Mara Venier è stata sommersa da una marea d’affetto da parte dei fan dopo aver condiviso il proprio stato d’animo.

Il finale della stagione televisiva 2019/2020 è stato per Mara Venier decisamente complesso. A marzo come sappiamo tutto il palinsesto è saltato o è stato modificato e lei, facendo di necessità virtù si è adatta ad un format che non prevedeva ospiti e pubblico in studio. A giugno, mese di trasmissione aggiuntivo proprio per la situazione sanitaria, la Venier ha continuato ad andare in onda nonostante fosse rimasta vittima di un piccolo incidente: dopo una caduta si è fratturata una gamba.

Iniziate le meritate vacanze estive, la conduttrice veneta ha rivelato di aver vissuto un periodo complicato. Qualche anno fa, infatti, ha vissuto un periodo di forte depressione che è riuscita a superare solamente grazie alla famiglia e all’amore che prova per il nipote Claudio. Quello stesso nipote che ha riabbracciato subito dopo la fine del lockdown e per il quale soffriva tremendamente quando non gli era permesso vederlo. L’amore dei cari le ha permesso di andare avanti e nelle ultime due stagioni televisive si è tolta diverse soddisfazioni.

Mara Venier sommersa dall’affetto dei fan

Ad inizio agosto Mara è stata vittima di una seconda caduta, ma per fortuna in questo caso le conseguenze sono state meno gravi. Adesso, però, tutto va per il meglio e a comunicarlo è lei stessa con un post su Instagram in cui scrive: “Semplicemente Mara…..oggi sono felice ,tutto è andato bene”. Un messaggio che ha scatenato una marea di affetto da parte dei fan, contenti nel leggere che tutto sta andando per il meglio. Tra i tanti messaggi si legge: “Mara ti adoro”, oppure “Sono felice per te, la tua felicità è anche la nostra! Ti voglio tanto bene”.