Lutto in Rai, morto il celebre regista e autore Gianni Serra. Tanti anni di carriera, ha lavorato con Mike Bongiorno e tanti altri big.

Furio Colombo, Mike Bongiorno, Enzo Biagi, Enzo Tortora sono solo alcuni dei mostri sacri della tv con i quali ha lavorato Gianni Serra in qualità di regista e autore per tanti anni impegnato in Rai. Programmi tv storici come La domenica sportiva, Rotocalco Televisivo, TV7 e Campanile Sera portano la sua firma. Regista e autore sarà ricordato per sempre tra i grandi del piccolo schermo.

Chi era Gianni Serra

Gianni Serra, nato a Montichiari, in provincia di Brescia, il 14 dicembre 1933, è morto a Roma all’età di 86 anni. Lascia la moglie Gioia Benelli, anche lei regista e sceneggiatrice.

Serra, che all’inizio della sua carriera aveva fatto anche il pittore dopo l’ampia esperienza televisiva si era interessato anche di cinema. Suoi i film Uno dei tre, ambientato nella Grecia dei colonnelli, Fortezze vuote: Umbria, una risposta politica alla follia, La ragazza di via Millelire (presentato alla Mostra del cinema del 1980) e Una lepre con la faccia di bambina dedicato al disastro di Seveso.