Julio Iglesias, accuse choc: “Drogato e amante delle orge”

Vaitiare Hirshon racconta per filo e per segno quello che è stato il suo rapporto con Julio Iglesias in una biografia che sta sollevando un polverone.

Sesso e droga. Secondo la biografia di Julio Iglesias pubblicata da di Vaitiare Hirshon, l’attrice ex amante del cantante, l’uomo oscilla tra questi due “vizi”. Un ritratto sconcertante e che cozza clamorosamente con l’immaginario pubblico relativo all’artista, ma tant’è.

Leggi anche –> Julio Iglesias, chi è: età, carriera, vita privata del celebre cantante

Leggi anche –> Enrique Iglesias, grave lutto in famiglia per il Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luci e ombre su Julio Iglesias

Nella sua biografia Vaitiare Hirshon racconta per filo e per segno quello che è stato il suo rapporto con Julio Iglesias nel corso degli ultimi trenta anni della sua vita e ne descrive il lato più lussurioso, talvolta meschino, dipingendolo come un uomo vizioso ed amante delle orge. Il titolo del libro è “Muneca de Trapo” (“bambole di pezza”) e allude a come l’attrice si è sentita in tutto questo tempo, sebbene la loro storia sia durata “solo” sei anni.

“Lo conobbi quando avevo soltanto 17 anni, lui 38 – si legge tra l’altro nel libro dato alle stampe -. Era il 1982. Già dal primo incontro, mi tentò con la marijuana. Vedrai che ti piacerà, disse. Poi mi offrì un tiro di coca e andammo a letto. La sua fissazione era l’amore a tre. Una volta mi disse che sarebbe arrivata una tedesca e avremmo potuto fare un’orgetta. Io non dicevo niente, ma mi sentivo sporca. Dal letto alle prove, dalla coca ai concerti, dai tris agli applausi, era insaziabile…”.

Julio Iglesias, dal canto suo, sembra non dare troppo peso alla biografia in questione, sostenendo che l’unica cosa che gli interessa sia la sua attuale famiglia (come noto ne ha avute diverse…): “La mia vita familiare è consolidata per sempre. Non ho interesse per nient’altro che non sia essere felice con Miranda e i miei figli”. Ma la polemica non si placa.

EDS