Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera. L’ex modella filippina fu sposata con il cantante spagnolo prima dell’annullamento del loro matrimonio.





Classe 1951, Isabel nacque a Manila da una famiglia numerosa. Trasferitasi in Spagna negli anni della sua adolescenza, incontrò Iglesias nel 1970 e lo sposò l’anno successivo. Dalla loro unione nacquero tre figli.

Julio Iglesias, la vita e la carriera della ex moglie Isabel Preysler

Nacque a Manila, precisamente a San Lorenzo, la Preysler, nel 1951. Fu la terza di sei figli. Suo padre fu il direttore della compagnia aerea Philippine Airlines, mentre sua madre era la titolare di una società immobiliare della città.

Durante la sua adolescenza si trasferì in Spagna da alcuni zii per proseguire la propria istruzione. Fu proprio in questo Paese che nel 1970 incontrò colui con il quale si legò a tal punto da sposarsi, ovvero Julio Iglesias. I due contrassero l’anno successivo il loro matrimonio e la loro relazione proseguì per sette anni. Dal loro amore nacquero tre figli: Enrique, Julio Junior e Chabeli.

Il matrimonio tra Julio e Isabel venne sciolto dalla diocesi di Brooklyn nel 1979.

La carriera di Isabel prende avvio nel campo della moda per abbracciare poi quello del giornalismo e della conduzione televisiva. Per la rivista Hola! infatti intervisterà proprio il suo ex marito e nel 1984 la vediamo condurre la trasmissione Hoy.

La Preysler si sposò nuovamente nel 1980, questa volta con il marchese di Griñón, Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, e da lui ebbe una figlia nel 1981, Tamara Isabel Falcó. Anche questa unione naufragò ben presto in un divorzio ed Isabel sposò, nel 1988, l’ex ministro spagnolo delle finanze Miguel Boyer. Dall’unione con quest’ultimo, nacque, nel 1989, la loro bambina, Ana Isabel Boyer. A seguito della morte dell’ex ministro spagnolo nel 2014, la Preysler dal 2015 ha una relazione sentimentale con lo scrittore Mario Vargas Llosa.