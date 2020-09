Grande Fratello Vip, Morgan possibile nuovo concorrente

Morgan potrebbe essere a sorpresa un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: le indiscrezioni degli ultimi minuti, a breve si parte

Novità in vista per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà ufficialmente da lunedì 14 settembre in prima serata su Canale5. Ci sarà sempre Alfonso Signorini alla conduzioni con numerosi concorrenti già annunciati, come Paolo Brosio, Dayane Mello, Fausto Leali e Patrizia De Blanck. Secondo quanto svelato in anteprima dal Blogo ci potrebbe essere anche Morgan nella casa più spiata dagli italiani dopo lo show del Festival di Sanremo con Bugo.

Grande Fratello Vip, non solo Morgan tra i possibile concorrenti

Non solo Morgan come possibile nuovo concorrente della nuova edizione del GFVip. TvBlog ha rivelato in anteprima il profilo di Giulio Berruti, che ha avuto una storia d’amore con l’ex ministro Maria Elena Boschi. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, ma sono soltanto indiscrezioni in vista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Infine, i concorrenti che sono stati confermati dalla produzione sono Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. Ancora pochi giorni, poi si conoscerà con certezza il cast al completo dopo un’estate alla ricerca del nome ufficiale. Ormai ci siamo, tutto pronto per la nuova edizione con la conduzione di Alfonso Signorini.