Si parla di un rapporto sentimentale Elisa Isoardi Raimondo Todaro con tanto di scatto paparazzato che ‘inchioda’ i due. Fans felicissimi.

Galeotto fu ‘Ballando con le Stelle‘? Sembra proprio di si, nel caso di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Il settimanale ‘Diva e Donna’ fa sapere che i due si sarebbero messi insieme, complice la vicinanza vissuta nel periodo di preparazione della trasmissione.

Che nei piani della Rai dovrebbe tornare in questo mese di settembre ma che la situazione Coronavirus sta maledettamente complicando. Infatti alcune figure importanti del cast, come il ballerino Samuel Peron. Proprio ‘Diva e Donna’ ha fotografato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mentre passeggiano mano nella mano. Gli ammiratori soprattutto di lei hanno mostrato grande entusiasmo in merito a questa possibilità. Perché, nonostante alcune grosse evidenze, comunque si tratta di un gossip ancora non confermato. Specialmente dai due diretti interessati.

Elisa Isoardi Raimondo Todaro, i due stanno insieme?

Visualizza questo post su Instagram Vita #vita @chef_natale_giunta @nhhotels Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 1 Set 2020 alle ore 2:08 PDT

Fatto sta che la bella Elisa, a quasi 38 anni, sembrava avere intrapreso un percorso da single impenitente, forse più per costrizione che per scelta. La cuneese ha visto naufragare alcune importanti relazioni. Ma ora il 33enne catanese Todaro potrebbe finalmente rappresentare una svolta importante per lei in ambito sentimentale. E questa è una cosa che tutti si augurano. Per quanto riguarda Todaro, lui è stato sposato con Francesca Tocca, che però lo ha sostituito con Valentin di ‘Amici’, a quanto pare. Sarà anche per questa nuova, presunta love story, che la Isoardi appare più sorridente che mai sul suo profilo personale Instagram? E poi spunta una dedica davvero particolare con un messaggio ‘segreto’. “Buonanotte…Je t’aime”.