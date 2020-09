Le indagini in corso sul giallo riguardante la morte della dj Viviana Parisi potrebbero arrivare ad una svolta. Ci si concentra sul telefono e sulla macchina.

Sono ancora in corso le indagini sul giallo di Caronia riguardante la tragica morte della dj Viviana Parisi. La svolta potrebbe arrivare dall’analisi del telefono e del computer della mamma del piccolo Gioele.

Ancora non c’è una risposta su cosa sia accaduto a Viviana Parisi e al figlio Gioele dopo l’incidente sulla Palermo-Messina che ha portato alla loro morte. In quell’occasione i due sono stati visti in vita per l’ultima volta da alcuni testimoni, per il resto c’è ancora un grande alone di mistero attorno alla morte della giovane madre e al decesso del piccolo. Il cellulare di Viviana sarà esaminato dai tecnici incaricati dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo.

Continuano le analisi su pc, lo smartphone e l’auto di Viviana

Insieme all’estrapolazione e copia dei dati contenuti sul pc e sul telefono della vittima Viviana Parisi, il magistrato della procura di Patti ha disposto nuovi accertamenti anche sulla Opel Corsa, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto sulla A20 lo scorso 3 agosto. L’intento è quello di comprendere la dinamica dell’incidente per determinare se madre e figlio abbiano riportato delle lesioni e individuare di che tipo. Ieri, inoltre, sono stati fatti degli accertamenti sul corpo del piccolo Gioele per capire se sia morto nello stesso posto in cui è stato ritrovato o se lo spostamento sia avvenuto post-mortem. Si è proceduto ad esaminare il terriccio presente nei capelli del bambino, ma come hanno già evidenziato gli esperti, serviranno ancora dei giorni per avere delle risposte definitive.

