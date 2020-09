Viaggi in macchina: itinerari in Italia per settembre

Dove andare a settembre: i migliori viaggi on the road in Italia. Itinerari in auto e guida

Vedere l’Italia dal finestrino è uno dei modi più belli per conoscerla. Chilometro dopo chilometro si incontrano infatti borghi antichi, si ammirano paesaggi incantevoli, si scoprono osterie e ci si ferma dove si vuole per tutto il tempo che si desidera. Una vacanza in auto consente infatti di seguire solo i propri ritmi e i propri gusti. D’altronde da sempre i viaggi on the road hanno rappresentato l’espressione massima di libertà:non è importante la meta, ma il viaggio stesso.

Ma dove andare in viaggio in auto in Italia? Ci sono moltissimi itinerari in auto da seguire per un viaggio in macchina alla scoperta dei tesori e delle bellezze del nostro Paese e ci sono strade panoramiche bellissime da percorrere che abbiamo raccolto nella nostra guida ai viaggi on the road in Italia. Un viaggio on the road in Italia sarà sempre un’avventura bellissima fra il mare, le montagne, le colline, da Nord a Sud. Ma dove andare e quale itinerario scegliere dipenderà anche dal periodo. Ci sono infatti stagioni in cui preferire un percorso a un altro. Se partite a settembre ecco gli itinerari in auto da non perdere.

Viaggi on the road in Italia a settembre

Settembre è il mese migliore per mettersi alla guida e partire per un viaggio on the road in Italia. Il tempo è infatti finalmente piacevole dopo il clima bollente dell’estate, le giornate sono ancora lunghe e le strade sono libere dal traffico. E’ il periodo poi in cui la natura inizia a colorarsi di giallo e arancio, mentre in alcune zone è ancora possibile fare un tuffo al mare. E’ il mese dei raccolti e di molte specialità enogastronomiche che finiscono sulla tavola. Prima dei rigori dell’inverno, di strade impraticabili per il maltempo e di giornate troppo brevi concedetevi un viaggio in auto. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori itinerari in auto da fare a settembre in Italia.

Tour delle Langhe

Costiera Amalfitana

Riviera di Ponente

Tour del Gargano

Itinerario in Val d’Orcia

Tour delle Langhe

Dopo ogni sosta di questo itinerario dovrete fermarvi un po’e non mettervi subito al volante! In questo tour infatti non potrete non fermarvi a bere un goccio di vino. In questo angolo del Nord Italia fra dolci colline si dipanano strade e piccoli borghi, antichi castelli e campanili fra vigneti e cantine che stappano alcuni dei vini più pregiati d’Italia come il Barolo, il Barbera, il Nebbiolo e il Dolcetto d’Alba.

Settembre è il mese della vendemmia è dunque il periodo ideale per un itinerario in auto nelle Langhe: il paesaggio si tinge dei caldi colori dell’autunno, le cantine iniziano a riempirsi di botte e si stappano i primi novelli. E poi a tavola da queste parti ci sono alcune specialità celeberrime come il tartufo d’Alba.

Un tour delle Langhe vuol dire passare fra i borghi di Barolo, Novello e La Morra ammirare il castello di Grinzane Cavour e quello di Serralunga d’Alba, soggiornare nelle cittadine di Bra, Cherarsco e Pollenzo e poi ovviamente visitare Alba, capoluogo di questa parte del Piemonte. Da non perdere due strade panoramiche e bellissime: la strada del Barolo fra cantine e vigneti e la strada Romantica delle Langhe.

Giro della Costiera Amalfitana

Un viaggio in auto sulla costiera amalfitana a settembre vuol dire godere di un posto meraviglioso senza dover fare a gomitate per passare fra i turisti che affollano i suoi luoghi simbolo o le spiagge. A settembre in costiera si va ancora al mare, ci si rilassa in spiaggia fino al tramonto e si gode la tranquillità di questo luogo incantevole.

Un itinerario di questa parte di Campania può partire da Pompei e allungarsi dunque sulla Penisola Sorrentina: Castellamare di Stabia, Vico Equense fino a Sorrento dove fermarsi a visitare il suo centro storico. Continuando lungo la strada Statale si arriva a Santa Agata dei due golfi e una volta superati si entra sulla Costiera Amalfitana. Questo tratto di mare fra colli e mare vanta alcuni dei paesaggi più belli e famosi di Italia. A settembre potrete visitare Positano e Amalfi non solo senza ressa, ma anche senza far soffrire troppo il portafoglio. A settembre inizia infatti la bassa stagione e i costi di hotel e ristoranti diventano più bassi. Proseguite il viaggio in auto fino ad Atrani, Cetara e Vietri sul Mare.

Tour Ponente Ligure

Se vi piace guidare e non temete le curve un tour della Riviera di Ponente in Liguria è quello che fa per voi. Sarà un viaggio fra il verde dei boschi e l’azzurro del mare, fra panorami mozzafiato e borghi incantevoli in cui riposarsi. L’itinerario si snoda sulla strada statale Aurelia che presenta spesso tratti impegnativi, ma regala anche le viste migliori. Si parte da Genova e ci si ferma nell’incantevole borgo di Varazze per poi proseguire verso Savona. Superata la città si continua sull’SS1 e ci si ferma a Spotorno, poi a Varigotti con le sue case colorate, Noli con i resti del Castello e Finale Ligure.

Prima di arrivare ad Imperia si trova il bel borgo di Laigueglia dove per sgranchirvi le gambe dopo ore di auto potrete percorre degli itinerari a piedi di Nordic Walking nel Nordic Walking Park. Concedetevi poi una pausa sulle spiagge più belle della provincia di Imperia. Poco distante il borgo di Cervo con il suo bel castello che domina il mare. E se avete voglia di passeggiare affittate una bici e andate sulla ciclabile fra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti: 24 km fra mare e bosco.

Itinerario nel Gargano

E’ una delle mete estive più amate d’Italia che diventa meravigliosa a settembre quando si può visitare senza folla. Un viaggio in auto nel Gargano permette di godere appieno del mare e delle sue splendide spiagge, dei borghi e dell’incontaminata natura. Si parte dai laghi costieri di Lesina e Varano: un giro in barca sarà farsi cullare dal silenzio di questa zona. Irrinunciabile per gli amanti del pesce una grigliata con il pescato di questi laghi. Oltre alla fauna di acqua dolce, grazie ai canali di acqua marina questi laghi ospitano anche specie marine come orate, spigole e cozze. Il tour prosegue poi per Rodi Garganico splendido borgo sul mare. Salite poi verso Vico del Gargano e a Monte Sant Angelo che ospita uno dei Santuari di San Michele, scavato nella roccia. Tornate lungo il mare e continuate verso Peschici una delle località balneari più belle del Gargano e che vanta bellissime spiagge. Andando verso l’interno a Monte Pucci potrete visitare un’antica necropoli e salendo ancora di più vi ritroverete nella suggestiva Foresta Umbra, un fitto bosco con un affascinante laghetto. Numerosi i percorsi a piedi per conoscere la natura di questo luogo. Riprendete poi l’auto e dirigetevi verso Vieste indubbiamente uno dei borghi più belli di tutto il Gargano.

Itinerario in auto in Val d’Orcia

Dolci colline, vigneti, borghi bellissimi e terme. Ecco a voi la Val d’Orcia uno degli angoli più belli d’Italia. E’ uno dei viaggi on the road da fare in settembre quando il paesaggio si colora di arancio, rosso e giallo; quando i prodotti della terra danno il meglio di loro e quando ai primi freschi ci si può rilassare nelle calde acque termali.

La Val d’Orcia è una grande vallata nel sud della Toscana, nella provincia di Siena ed è patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Questa zona pullula di incantevoli borghi medioevali tra cui spiccano Pienza e Montalcino, le colline sono coperte di vigneti e le strade che si snodano sinuose fra i colli sono contornate da cipressi; in tavola non mancano mai salumi di Cinta Senese, i formaggi tra cui il Pecorino di Pienza e ovviamente i vini tra cui il famoso Brunello di Montalcino.

Visitate Montepulciano per il quale esiste la disputa che faccia parte della Val di Chiana borgo sulla collina con il suo incantevole centro storico, la Torre, il Duomo e il suo panorama sulla valle. Andate poi a Pienza, la città ideale, esempio del Rinascimento Italiano con il suo palazzo Piccolomini. Spostatevi poi a Castiglion d’Orcia con la sua antica abbazia Benedettina. Muovetevi verso Montalcino dalla cui rocca medievale potrete ammirare il panorama. Proseguite per l’Abbazia di Sant’Antimo. A questo punto concedetevi del relax nelle terme di Bagno Vignoni e a Bagni San Filippo.