Ci hanno fatti ridere per anni, e continuano a farlo tutt’oggi. Scopriamo qualcosa di più su Valentino Picone, parte del duo Ficarra e Picone.

Valentino Picone è nato a Palermo il 23 Marzo 1971, sotto il segno dell’ariete. ha dunque oggi 49 anni. Insieme al suo amico e spalla comica Salvatore Ficarra, ci ha fatti ridere a crepapelle negli ultimi anni, e non ha ancora smesso di farlo. Oltre ad essere un uomo solare e divertente, Valentino è molto colto. Ha dedicato infatti molti anni agli studi prima di lanciarsi nella propria carriera cinematografica.

Picone ha passato molti anni della propria vita concentrandosi sullo studio. L’uomo ha infatti scelto un percorso di studi classico, frequentando il liceo classico Vittorio Emanuele II nella sua città natale. Proprio in quegli anni fu addirittura alunno di Padre Pino Puglisi, famoso per essere stato assassinato da Cosa Nostra. In seguito al diploma, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza, per poi lanciarsi a capofitto verso la sua unica e vera passione: il cinema.

In seguito alla laurea, Valentino ha dedicato il suo tempo e le sue energia al cinema. L’uomo nutriva una spassionata ammirazione per Carlie Chaplin e Massimo Troisi. Spinto dalla propria passione si è dunque appassionato al mondo del cabaret e della comicità, cercando di trarne il massimo degli insegnamenti. In seguito ha dato il via alla propria carriera, iniziando come cabarettista, poi come attore, ed in seguito all’enorme successo riscosso, come conduttore televisivo.

Oltre alla passione per il cinema, l’uomo è stato anche uno sportivo. Giocava infatti a calcio, nel campionato di Eccellenza Sicilia, e rivestiva il ruolo di attaccante per la squadra del Misilmeri. Il punto più alto della sua carriera l’ha raggiunto insieme a Salvatore Ficarra. I due hanno dato vita ad un duo comico eccezionale, che qualunque italiano ha sicuramente sentito nominare.

Valentino Picone e Salvatore Ficarra: la carriera cinematografica

Il duo Ficarra e Picone ha fatto scintille sin dai primi esordi. I due si sono conosciuti nel lontano 1993, in un villaggio turistico, per puro caso. Da quel momento in poi, hanno dato via al mitico duo, che è stato al centro della scena comica italiana, a lungo. Insieme hanno partecipato a trasmissioni come Zelig, Gnu, e L’ottavo nano, e dal 2005 in poi conducono durante alcuni periodi dell’anno Striscia la notizia. Salvatore ha inoltre recitato in alcuni film, come Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo. È stato infine protagonista insieme a Ficarra in pellicole come Nati stanchi, Il 7 e l’8, Anche se è amore non si vede, e tanti altri ancora.