Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni di oggi

Stasera in televisione The Good Doctor 3 torna con 2 nuovi episodi intitolati Le parole non dette e Autopsia: trama della 15° e 16° puntata in prima tv assoluta

La terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 prosegue questa sera in tv con l’episodio numero 15 e 16. Durante la messa in onda di oggi fra il dottor Shaun e la dottoressa Carly ci sarà una nuova frattura… insanabile?

Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla serie che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

The Good Doctor 3

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria Coronavirus la serie televisiva riprende stasera per giungere agli ultimi episodi della terza stagione, dal 15° al 20° episodio.

A causa dell’epidemia, come per molte altre serie televisive provenienti da oltre oceano, ci sono stati dei rallentamenti perché non è stato possibile ai doppiatori svolgere regolarmente il loro lavoro. Tuttavia, l’attesa è finalmente conclusa e da stasera potremo finalmente iniziare a pregustare il finale di stagione.

Episodio 15, Le parole non dette

Cory è un ragazzo nato con una malformazione importante: la sua trachea infatti non si è del tutto sviluppata e per questo motivo si dovrà sottoporre a un intervento particolarmente delicato per poter ambire a una qualità di vita accettabile. Sarà proprio Shaun a occuparsi del ragazzo e, grazie alla sua spiccata intelligenza, il dottore riuscirà a trovare la giusta via per riuscire nell’obiettivo. Nel frattempo, le condizioni di salute di Morgan peggiorano in modo sempre più visibile. Nonostante il medico voglia celare per orgoglio le sue difficoltà a lavoro, queste diventeranno sempre più evidenti, tanto da impedirgli di svolgere regolarmente la sua funzione. Sarà Parker a prendersi la responsabilità della denuncia fatta nei confronti del dottor Melendez e questo provocherà un’ulteriore scossone ai suoi rapporti, già fragili, con la dottoressa Claire. Per gelosia, Carly deciderà di interrompere la sua relazione con Shaun. La ragazza sarà spinta dalla convinzione che il dottore sia in realtà ancora innamorato di Lea.

