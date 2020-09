Matteo Salvini, ennesimo video sfogo da Lampedusa: “Basta, vi mostro tutto”. L’ex Ministro dell’Interno ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook.



Salvini commenta così il video postato: “L’ennesimo sfogo di un cittadino di Lampedusa, e come lui milioni di Italiani STANCHI di questo #governoclandestino che la Lega denuncerà per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Incapaci e pericolosi”.

La situazione a Lampedusa sembra davvero al limite per l’arrivo incessante di migranti che non è semplice gestire sul posto. Altrettanto problematica la successiva distribuzione in altri luoghi d’Italia.

