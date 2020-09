La Ryanair lancia un’offerta per settembre 2020: biglietti a 5 euro per tutte le destinazioni

Una strepitosa offerta, la più grande del 2020, per rilanciare il turismo e far tornare a viaggiare. La Ryanair scende in campo sbaragliando tutti con una promozione strepitosa: un milione di posti a 5 euro per qualsiasi meta del network irlandese. L’offerta permette di acquistare biglietti per una delle 240 destinazioni della compagnia per i mesi di settembre e ottobre. Ma attenzione: la promozione è a tempo limitato. Gli acquisti vanno fatti entro la mezzanotte del 2 settembre collegandosi direttamente al sito ufficiale di Ryanair.

La Ryanair ci ha abituato in questi anni a delle offerte strepitose con biglietti in vendita a prezzi irrisori. In questo 2020 causa pandemia e lockdown con gli aerei a terra per quasi 3 mesi finora non era stata lanciata nessuna promozione eccezionale. Il coronavirus, come ben si sa, ha pesato e sta pesando enormemente sul comparto turistico: i viaggi hanno subito una contrazione enorme con perdite economiche milionarie e migliaia di posti di lavoro saltati.

D’altronde le restrizioni negli spostamenti, la paura del contagio e i portafogli più leggeri hanno portato migliaia di persone a cancellare i viaggi.Tanto che la Ryanair aveva anche annunciato una riduzione dei voli per i mesi di settembre e ottobre proprio a causa del calo di prenotazioni. Ora, proprio sul finire delle vacanze, la compagnia irlandese di Micheal O’Leary ha spiazzato tutti con questa super promozione. “Lanceremo una super promozione su un milione di posti a un prezzo così basso – aveva dichiarato Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair – I clienti Ryanair possono prenotare voli a soli 5 euro per una qualsiasi delle nostre 240 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente”.

Offerta Ryanair: biglietti a 5 euro

La promozione lanciata da Ryanair con biglietti a 5 euro è valida fino alla mezzanotte del 2 settembre 2020. Fino a quell’ora andando direttamente sul sito della compagnia potrete acquistare biglietti per una delle 240 destinazioni del network per i mesi di settembre e ottobre a partire appunto da 5 euro a tratta. L’offerta è valida solo per viaggi da effettuarsi dall’8 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Potrete acquistare i voli anche attraverso i voucher di Ryanair. Ma attenzione: le tariffe sono soggette a disponibilità, ossia più aspettate ad acquistare più rischiate di non trovare biglietti a 5 euro!

Dall’Italia si parte da: Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa e Orio al Serio, poi la Ryanair vola su Verona, Venezia, Trieste, Torino, Rimini,Pisa, Pescara, Perugia, Palermo, Napoli, Lamezia, Crotone, Comiso, Catania, Cagliari, Brindisi, Bologna, Bari, Alghero.

Biglietti a 5 euro: dove andare

Ma dove si può andare con 5 euro? Teoricamente in una qualsiasi delle 240 destinazioni di Ryanair, in Italia, in Europa, Medio Oriente e Nord Africa! Ma prima di acquistare verificate che non ci siano limitazioni all’ingresso nel Paese che avete scelto. Alcuni confini sono infatti stati chiusi per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Ad esempio l’Ucraina e l’Ungheria hanno chiuso da fine agosto e inizio settembre le loro frontiere per un mese. O ad esempio per entrare in Israele è necessario ricevere l’autorizzazione dall’Autorità Israeliana. Per il resto d’Europa al momento non ci sono restrizioni all’ingresso, se non per alcuni Paesi è previsto il tampone al rientro. Qui trovate la mappa aggiornata di dove si può viaggiare all’estero.

La disponibilità dei biglietti a 5 euro è soggetta a disponibilità ed ovviamente per alcune destinazioni essendo più cercate di altre le tariffe vantaggiose terminano prima. Obbligatorio dunque sbrigarsi per poter accaparrarsi biglietti a 5 euro.

Potrete scegliere se andare a visitare una città europea come le blasonate Parigi, Madrid, Barcellona o Londra o ancora meglio approfittare di questa strepitosa offerta per andare in città solitamente molto care. Un biglietto a 5 euro per andare a Lisbona o a Dublino si vede davvero raramente. Potrete anche scegliere di andare al mare magari in quelle isole che ad agosto hanno prezzi altissimi come Mykonos o Ibiza.

Biglietti a 5 euro: modifica gratuita, bagaglio non incluso

Se siete riusciti a trovare il vostro biglietto a 5 euro rimarrete un po’ delusi nell’apprendere che dovrete viaggiare molto leggeri per risparmiare. La tariffa a 5 euro è infatti quella base che non prevede nessun bagaglio a mano, se non una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare priorità e 2 bagagli a mano al costo di 10 euro per tratta. Fate attenzione anche alla scelta del posto: per non pagare nulla dovete spuntare l’opzione ‘scelta casuale del posto’. Qui trovate tutte le informazioni sulle regole per il bagaglio a mano di Ryanair.

Gratuita è invece per tutto settembre la modifica della data del volo. Se acquistate un biglietto e decidete poi di post porre il vostro viaggio pagate solo la differenza di tariffa e non il costo della modifica.

Voli e destinazioni a 5 euro

I biglietti a 5 euro sono ovviamente presi d’assalto e come abbiamo detto per alcune località finiscono prima che per altre. Ci sono comunque ottime opportunità con tariffe a 14 euro o 30 euro per destinazioni solitamente molto care. Vi riportiamo di seguito alcuni esempi, ma le condizioni possono variare di minuto in minuto dunque consultate il sito di Ryanair e acquistate il vostro biglietto.

Da Bergamo Orio al Serio si può volare a Barcellona in Spagna a 5 euro nelle seguenti giornate: 8, 16, 17, 22, 24 e 29 settembre. Negli altri altri giorni di settembre i prezzi sono leggermente più alti 9.99 euro e con qualche eccezione a 20 euro. Nel mese di ottobre i voli a 5 euro sono ancora disponibili per il 7, il 22, 27, 28 e 29 ottobre. Negli altri giorni le tariffe variano da 14.99 a 34.18.

Per Parigi a 5 euro è rimasto il 27 settembre, gli altri i giorni i biglietti sono compresi fra 9.99 e 18.30 euro. A ottobre tutte le domeniche ci sono ancora voli a 5 euro.

Potrete scegliere se andare a visitare una città europea come Madrid, Siviglia, Vienna, Parigi, Dublino o Oslo o approfittare ancora del bel tempo di settembre per andare in un’isola come Mykonos, Palma de Mallorca, Rodi o località di mare come Santander. O scegliere di muoversi per l’Italia magari andando al mare in Sicilia a Trapani o in Calabria a Lamezia. Da Milano Malpensa potete volare a 5 euro anche a Porto e Alghero.

Da Roma Ciampino si vola a Dublino con soli 5 euro nelle giornate del 16, 22, 23, 29 e 30 settembre. Negli altri giorni del mese i prezzi sono intorno ai 30 euro. Ad ottobre ancora disponibili tariffe a 5 euro per il 6 e 7, per il 13 e 14, e per il 20 e 21 ottobre. Negli altri giorni i biglietti costano 32.99 euro. Per Lisbona rimane qualche biglietto a 5 euro, poi si sale a 14.99 euro. Oppure si può scegliere di andare a Santiago, Siviglia, Bordeaux, Madrid, Atene, mentre da Roma Fiumicino si vola a Barcellona, Vienna e Ibiza. Un ultimo tuffo nelle acque dell’isola delle Baleari? Se partite il 7, il 14, il 17, il 21, il 24 o il 28 settembre pagate solo 5 euro per andare!