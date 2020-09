Mistero sulla morte di Erick Morillo, l’amico rivela: “Era molto turbato”

Una notizia davvero incredibile quella della scomparsa del dj celebre Erick Morillo: ora le indagini dovranno stabilire le cause del decesso

Milioni di fan in lacrime per la scomparsa del dj Erick Morillo, che è stato trovato morto nella sua casa di Miami Beach. Un suo amico e collega Yousef ha svelato su Twitter: “L’ho sentito la settimana scorsa, era turbato”. Inoltre, il dj internazionale era stato arrestato un mese fa perché accusato di violenza sessuale. Successivamente è uscito con una cauzione per poi andare a processo per difendersi dall’accusa.

Mistero sulla morte di Erick Morillo, le cause

Le indagini sarebbero già partite per capire le cause del decesso visto che, come svelato da TMZ, sul posto del delitto il dipartimento di polizia di Miami Beach non ha trovato nessun segno. Il suo Yousef ha rivelato su Twitter: “Non posso crederci. Gli avevo parlato solo la scorsa settimana. Era turbato, ma è stato fantastico con me. Abbiamo vissuto momenti fantastici nei 20 anni in cui siamo stati amici. Sono sinceramente devastato”.