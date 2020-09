Lutto nello spettacolo: morto Ian Royce, star di Britain’s got talent

Il mondo dello spettacolo ed i fan piangono la scomparsa di Ian Royce, volto noto di X-Factor e di Britain’s got talent.

Ieri sera i fan di ‘Britain’s got talent‘ sono stati raggiunti da una tragica notizia. Sull’account Twitter del programma, infatti, è apparso un post che annunciava la tragica scomparsa di Ian Royce, stella del programma: “E’ con nostro grande dispiacere che annunciamo che Ian è deceduto a causa di una grave polmonite ed insufficienza organica multipla”. Nello stesso post la produzione del programma ci tiene a precisare che Royce non ha sofferto: “Lui non ha sofferto ma era circondato dall’affetto di amici e familiari. Ha lottato con tutte le sue forze ma è in un posto migliore”.

Il triste annuncio è stato sommerso di messaggi di condoglianze da parte degli utenti britannici. In questi anni Ian ha conquistato il pubblico grazie al suo humor, ed il giorno della sua morte è risultato evidente quanto abbia toccato il loro cuore. Il conduttore si trovava da tempo in riabilitazione per curare la dipendenza dal sesso. Una vera e propria malattia dalla quale sentiva l’esigenza di dover guarire. All’epoca del ricovero volontario, infatti scriveva: “Così come la mia dipendenza dall’alcol, sono affetto da una dipendenza dal sesso che ha condizionato fortemente le mie relazioni”.

Ian Royce, chi era

Nato nel 1969, Ian Royce era un attore e conduttore televisivo che aveva trovato il successo grazie alla partecipazione allo storico programma ‘Britain’s got talent’. Il suo ruolo era quello scaldare il pubblico prima dell’inizio della trasmissione. Li intratteneva con qualche battuta, li coinvolgeva e creava hype per le esibizioni che si sarebbero tenute di lì a poco. A conquistare il pubblico era stata la sua capacità di scherzare e rendere leggeri i momenti prima delle esibizioni. Il suo talento e la sua simpatia gli hanno permesso di essere scelto anche per il cast di X-Factor Britain.