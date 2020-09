Juventus, sprint per Suarez: vi ricordate il morso a Chiellini?

Luis Suarez sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Con Chiellini si è reso protagonista di un episodio bizzarro

Tutto pronto per la nuova sessione di mercato di calciomercato, iniziata ufficialmente il primo settembre. Così la Juventus vorrebbe chiudere in tempi brevi per Luis Suarez, attaccante uruguaiano in uscita dal Barcellona. Come svelato da Sky Sport sarebbe pronto l’assalto definitivo per formalizzare gli accordi economici. In passato, però, lo stesso centravanti sudamericano si è reso protagonista di un episodio alquanto bizzarro con il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini.

Juventus, il morso di Suarez a Chiellini

Ci troviamo al Mondiale del 2014 in Brasile in occasione della sfida tra Italia e Uruguay. La coppia d’attacco Cavani-Suarez contro la muraglia bianconera con Chiellini a guidare i suoi compagni. E, proprio in occasione di quella gara davvero importante, lo stesso attaccante uruguaiano azzannò la spalla del giocatore italiano mordendolo duramente. Per un lungo periodo, successivo a quel folle gesto, il Pistolero non ha potuto partecipare agli allenamenti saltando così nove giornate con la sua Nazionale e quattro mesi in Premier League. Ora i due potrebbero diventare compagni di club.