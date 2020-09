Ignazio Moser, Bernal rivela: “Mi ha detto di essere single”

Ignazio Moser Cecilia Rodriguez, i dettagli di Bernal

Così Ignazio e la modella Caterina si sono sentiti privatamente scambiandosi dei messaggi su Instagram. Moser le ha promesso anche di volare nella Capitale spagnola dopo esser stato a Lisbona per lavoro. All’improvviso è successo il finimondo con la notizia della rottura tra il trentino e Cecilia: “La sua ex ha cercato conferma di quanto accaduto tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”. Infine, Bernal ha svelato: “Ho capito che si è sentito in colpa. Non c’è stato nemmeno un bacio perché in quel momento non ho voluto io”.