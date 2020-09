Diletta Leotta continua ad incantare tutti, ma nelle ultime ore è sempre più al centro del gossip anche sua cognata Eleonora Incardona

Diletta Leotta ormai è da tempo un’icona della bellezza italiana. La giornalista siciliana lascia sempre senza fiato i migliaia di followers sul suo profilo Instagram, ma negli ultimi giorni anche sua cognata, la fidanzata del suo fratellastro, sta riscuotendo sempre più successo a livello social. Lei si chiama Eleonora Incardona ed ha la stessa età della Leotta. Nativa di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, la siciliana è la fidanzata di Mirko Manola, il fratellastro della giornalista di DAZN.

Eleonora Incardona, chi è: conosciamola meglio

Ama lo sport e tifa Juventus. Nel corso degli anni è diventata una grande sportiva e sul suo profilo Instagram ci sono tanti allenamenti e tanti servizi fotografici come modella. Negli ultimi giorni sta rubando la scena alla Leotta, che continua ad essere molto seguita sui vari profili. E già in tanti hanno apprezzato i suoi lineamenti, considerati, per certi versi, anche migliori della stessa bionda siciliana.